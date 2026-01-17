Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 1,70 yükseldi ve haftayı 12.668,52 puan ile rekor seviyeden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 194,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42 ile ticaret, tek kaybettiren ise yüzde 2 ile spor oldu.

Öte yandan, 12-16 Ocak haftasının en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de netleşti.

BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksinde en güçlü performans çimento, enerji ve gıda hisselerinde görüldü. Listenin zirvesinde Batısöke Söke Çimento yer aldı.

Batısöke Söke Çimento (BSOKE): %52,52 – 26,98 TL

ASTOR Enerji (ASTOR): %20,11 – 154,70 TL

Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM): %18,93 – 4,46 TL

Coca-Cola İçecek (CCOLA): %18,57 – 74,05 TL

Ülker Bisküvi(ULKER): Yüzde 18,41 – 135,70 TL

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları(BRSAN): %15,30 – 655,50 TL

Europower Enerji(EUPWR): %15,14 – 39,24 TL

TAB Gıda (TABGD): %13,55 – 257,75 TL

Fenerbahçe (FENER): %13,42 – 3,55 TL

EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC): %13,06 – 103,00 TL

BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Hafta boyunca bazı hisselerde ise satış baskısı dikkat çekti. Özellikle holding, yatırım ve teknoloji hisseleri negatif ayrıştı.

Kiler Holding (KLRHO): %-17,42 – 365,00 TL

RAL Yatırım Holding (RALYH): % -13,00 – 200,10 TL

DAP Gayrimenkul (DAPGM): % -8,75 – 10,95 TL

Pasifik Teknoloji (PATEK): %-6,84 – 20,96 TL

Pasifik Eurasia (PASEU): %-6,64 – 150,50 TL

Otokar Otomotiv (OTKAR): %-6,38 – 477,00 TL

Gen İlaç (GENIL): %-5,85 – 161,00 TL

İzdemir Enerji(IZENR): %-4,89 – 8,76 TL

Kuyaş Yatırım (KUYAS): %-4,67 – 55,10 TL

Yapı ve Kredi Bankası(YKBNK): %-3,83 – 36,20 TL