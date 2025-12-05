Bitcoin’deki rallinin ardından yatırımcıların aklındaki en büyük soru: "Sıra Ethereum'da mı?" Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum, kritik 3.200 dolar direncini zorlarken, Wall Street devlerinden gelen açıklamalar beklentiyi "Mega Boğa" seviyesine çıkardı.

STANDARD CHARTERED VE VANECK: "HEDEF 10.000 DOLAR"

Analistlere göre Bitcoin, kurumsal benimsenme döngüsünü tamamladı ve şimdi sıra akıllı sözleşmelerin liderine geldi. Dünyaca ünlü yatırım bankası Standard Chartered, yayınladığı son yatırımcı notunda Ethereum için uzun vadeli hedefini korudu.

Bankanın analistleri, Ethereum'un sadece bir para birimi değil, finansal piyasaların yeni altyapısı olduğuna dikkat çekerek; mevcut seviyelerden yaklaşık 3 katlık bir artışla 10.000 dolar seviyesinin makul bir hedef olduğunu vurguluyor. Benzer bir tahmin, 2030 projeksiyonlarında ETH için 11.800 doları işaret eden VanEck tarafından da destekleniyor.

BLACKROCK: "ETHEREUM, DİJİTAL FİNANSIN PETROLÜDÜR"

Haberin en dikkat çekici dayanağı ise 10 trilyon doları yöneten BlackRock'tan gelen sinyaller. BlackRock CEO'su Larry Fink'in "Tüm finansal varlıkların tokenizasyonu" vizyonunda Ethereum başrolü oynuyor.

BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonuna giren kurumsal para akışı, şirketin bu varlığa olan güvenini kanıtlar nitelikte. BlackRock stratejistlerine göre Ethereum'u Bitcoin'den ayıran en büyük özellik "Getiri (Yield)" mekanizması.

BlackRock kaynaklarına dayandırılan analizlerde şu görüşler öne çıkıyor:

Dijital Petrol: Bitcoin "dijital altın" ise, Ethereum üzerinde çalışan binlerce uygulama ve trilyon dolarlık işlem hacmiyle "dijital petrol"dür.

Arz Şoku: BlackRock, artan kullanımın ETH arzını yaktığını (deflasyonist yapı) ve bunun kurumsal taleple birleştiğinde fiyatta yukarı yönlü sert bir baskı oluşturduğunu belirtiyor.

NEDEN ŞİMDİ?

Piyasa analistleri, Ethereum'un "uyuyan dev" olduğunu ve uyanışın başladığını gösteren 3 kritik veriyi paylaştı:

Arz Krizi: Borsalardaki Ethereum miktarı son 5 yılın en düşük seviyesinde. Satılacak ETH bulmak zorlaşıyor.

ETF Rotasyonu: Bitcoin ETF'lerinde doyuma ulaşan kurumsal yatırımcı, daha yüksek getiri potansiyeli (3x) gördüğü Ethereum ETF'lerine kaymaya başladı.

Teknik Kırılım: Fiyatın 3.200 dolar üzerinde haftalık kapanış yapması, teknik olarak 10.000 dolar yolculuğunu başlatacak "pimi çeken hamle" olarak görülüyor.

Piyasalar Bitcoin ile coştu, ancak asıl zenginliğin Ethereum'un "catch-up" (yakalama) rallisinde yapılabileceği konuşuluyor. Eğer bankaların 10.000 dolar tahmini tutarsa, bu seviyelerden alım yapanlar için 2026 yılı tarihi bir kazanç yılı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.