ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Ocak 2024'te piyasaya sürülmelerinden bu yana en büyük 30 günlük net çıkış dönemini yaşadı. Son 30 işlem gününde fonlardan toplam 6,35 milyar dolarlık çıkış gerçekleşirken, kripto para piyasasındaki zayıf görünüm kurumsal yatırımcı ilgisine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

BITCOIN ETF'LERİNDE TARİHİ ÇIKIŞ

Galaxy Research verilerine göre, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden son 30 işlem gününde net 6,35 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Böylece fonlar, piyasaya sürüldükleri Ocak 2024'ten bu yana en büyük 30 günlük çıkış dönemini kaydetmiş oldu.

Bitcoin ETF'leri geçen hafta üst üste altıncı haftalık çıkışını yaşarken, fonlara yönelik kümülatif net girişler Ekim 2025'te görülen 63 milyar dolarlık zirveden 53,4 milyar dolara geriledi.

Galaxy Research, günlük çıkışların "günden güne derinleşmeye devam ettiğini" belirtti.

BLACKROCK'TAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

ETF piyasasındaki çıkışlar, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik ilgisinin azaldığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak BlackRock ABD Hisse Senedi ETF'leri Başkanı Jay Jacobs, günlük çıkışların farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Jacobs, çarşamba günü piyasaya sürülen iShares Bitcoin Premium Income ETF'ye (BITA) işaret ederek, "Piyasa tarafından bazen yanlış anlaşıldığını düşündüğüm şey şu: Bir gün çıkış görürsek bunun milyonlarca nedeni olabilir. Birisi IBIT satıp BITA alıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

BITCOIN SON BİR AYDA YÜZDE 17'DEN FAZLA GERİLEDİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi son bir ayda yüzde 17,4 değer kaybetti.

Bitcoin 21 Haziran 2026 TSİ 10.44 itibarıyla 64.210 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin üzerindeki baskıda ABD'de yükselen enflasyonun yanı sıra ABD ile İran arasında devam eden gerilimin etkili olduğunu değerlendiriyor.

"BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRMİYOR"

BlackRock'ın Bitcoin'e yönelik uzun vadeli yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Jacobs, şirketin Bitcoin'i küresel, merkeziyetsiz ve egemen olmayan bir parasal alternatif olarak görmeye devam ettiğini belirtti.

Jacobs, "Her varlık sınıfında oynaklık vardır. iShares bünyesinde 450'den fazla borsa yatırım fonumuz var" dedi.

Açıklamasında farklı varlık sınıflarında her gün giriş ve çıkışlar yaşandığını belirten Jacobs, "Büyük ölçekli şirket hisseleri, küçük ölçekli şirket hisseleri, Bitcoin, altın ve benzeri çok geniş bir varlık yelpazesinde her gün girişler ve çıkışlar görüyoruz. Bu nedenle kısa vadede bu durum, varlığa ya da varlığın kullanım alanına bakışımızı kesinlikle değiştiren bir şey değil" ifadelerini kullandı.

BITCOIN ETF'LERİ NEDİR?

Bitcoin ETF'leri, yatırımcıların kripto para borsalarında doğrudan Bitcoin satın almadan, geleneksel borsa hesapları üzerinden Bitcoin fiyat hareketlerine yatırım yapmasını sağlayan fonlardır. Spot Bitcoin ETF'leri ise doğrudan Bitcoin tutarak varlığın fiyatını birebir takip etmeyi amaçlar.

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