Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında işlem gören hisselerde bu hafta kritik bir süreç başlıyor. 12–16 Ocak 2026 tarihleri arasında 15 hissede uygulanan tedbirlerin sona erecek olması, ilgili payların yeniden tedbirsiz işlem görmesine imkan tanıyacak.
Tedbirlerin kalkmasıyla birlikte, ilgili hisselerde uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi kısıtlamalar da son bulacak.
12 OCAK PAZARTESİ TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER
12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla aşağıdaki hisselerde uygulanan tedbirler kaldırılacak:
VANGD – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
VKFYO – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
SANEL – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat
BURVA – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
BORLS – Kredili işlem yasağı
ENSRI – Kredili işlem yasağı
ARMGD – Kredili işlem yasağı
METRO – Kredili işlem yasağı
MANAS – Kredili işlem yasağı, brüt takas
TRHOL – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
15 OCAK PERŞEMBE TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER
15 Ocak Perşembe günü tedbirleri kalkacak hisseler ise şöyle:
CELHA – Kredili işlem yasağı, brüt takas
MMCAS – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
SMRTG – Kredili işlem yasağı
SMRVA – Kredili işlem yasağı
16 OCAK CUMA TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSE
16 Ocak Cuma günü itibarıyla tedbirleri sona erecek hisse ise, GUNDG oldu. Hissede kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat tedbirleri sona erecek.
VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?
Volatilite bazlı tedbir sistemi (VBTS), finansal piyasalardaki oynaklığı izleyen ve bu oynaklığa göre işlem yapılmasını sağlayan araçlardan biridir.