Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında daha önce çeşitli kısıtlamalar uygulanan paylarda bu hafta kritik bir takvim işliyor. 12–16 Ocak 2026 işlem haftasında toplam 15 hisse üzerindeki tedbirler sona erecek ve söz konusu paylar yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

Tedbirlerin kalkmasıyla birlikte, ilgili hisselerde uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi kısıtlamalar da son bulacak.

12 OCAK PAZARTESİ TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER

12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla aşağıdaki hisselerde uygulanan tedbirler kaldırılacak:

VANGD – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

VKFYO – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

SANEL – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat

BURVA – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

BORLS – Kredili işlem yasağı

ENSRI – Kredili işlem yasağı

ARMGD – Kredili işlem yasağı

METRO – Kredili işlem yasağı

MANAS – Kredili işlem yasağı, brüt takas

TRHOL – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

15 OCAK PERŞEMBE TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER

15 Ocak Perşembe günü tedbirleri kalkacak hisseler ise şöyle:

CELHA – Kredili işlem yasağı, brüt takas

MMCAS – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

SMRTG – Kredili işlem yasağı

SMRVA – Kredili işlem yasağı

16 OCAK CUMA TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSE

16 Ocak Cuma günü itibarıyla tedbirleri sona erecek hisse ise, GUNDG oldu. Hissede kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat tedbirleri sona erecek.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite bazlı tedbir sistemi (VBTS), finansal piyasalardaki oynaklığı izleyen ve bu oynaklığa göre işlem yapılmasını sağlayan araçlardan biridir.