Haftanın dördüncü işlem gününde yayımlanan rapora göre Borsa İstanbul’daki yabancı payı günlük bazda 0.42 puanlık düşüşle yüzde 37,15 seviyesine geriledi.

Genel düşüş eğilimine rağmen, hisse bazlı hareketlerde yabancı yatırımcının bazı şirketlere olan ilgisinin kesintisiz devam ettiği görüldü.

GÜNÜN YILDIZI "ARFYE" OLDU

Raporun günlük verileri incelendiğinde, yabancı yatırımcı oranının en sert yükseldiği hisse Arf Bio Yenilenebilir Enerji (ARFYE) oldu. ARFYE’de yabancı payı 6.56 baz puan (bps) artış gösterdi.

Günlük bazda yabancı ilgisinin arttığı diğer öne çıkan hisseler ise 5.15 bps artışla MARMR ve 2.80 bps artışla RUBNS olarak sıralandı.

Buna karşın, günün en çok yabancı çıkışı yaşanan hisseleri ise sırasıyla SMRVA (-2.42 bps), BURCE (-1.65 bps) ve MANAS (-1.58 bps) oldu.

YABANCININ "SERİ" ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı hisseler de raporda kendine yer buldu.

Özellikle üç şirketteki 10 günlük kesintisiz alım serisi dikkat çekti.

Yabancı oranının aralıksız arttığı hisseler şunlar:

• DOAS: 10 gündür yükselişte.

• INGRM: 10 gündür yükselişte.

• KLYPV: 10 gündür yükselişte.

• AKFIS: 9 gündür yükselişte.

• BAKAB: 9 gündür yükselişte.

SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Raporun "sürekli düşenler" tarafında ise gayrimenkul ve imalat sektöründeki bazı hisselerdeki yabancı çıkışının devam ettiği görüldü.

Yabancı oranının aralıksız düştüğü hisseler ise şöyle sıralandı:

• ISGYO: 10 gündür düşüşte.

• KLMSN: 10 gündür düşüşte.

• KRDMA: 8 gündür düşüşte.

• TBORG: 8 gündür düşüşte.

• ALKLC: 7 gündür düşüşte.

