MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

FRMPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.

ZGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.

ARDYZ – Şirketin, 1,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ATEKS – Dört yatırımcı tarafından şirketin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan 1 no’lu kararın iptaline ilişkin dava kapsamında, mahkeme kararına karşı şirketin istinafa başvurduğu açıklandı.

BASCM – Mustafa Özüdoğru tarafından 490.177 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BURCE – Kömürcüoğlu İnşaat tarafından 254.700 adet payın potansiyel alıcılara devri kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

CUSAN – Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum’un sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

CANTE – Şirketin bağlı ortaklığı Denarius Pumping’in Venezuela'daki iştiraki olan Denarius Pumping’nın ağırlıklı olarak ABD menşeli firmalara yönelik halihazırda yürüttüğü petrol çıkarma hizmeti faaliyetleri kapsamında Venezuela'da yaşananlar kapsamında Chevron'un da Venezuela'daki mevcut ve potansiyel faaliyet hacmini artırmasına yönelik beklentiler oluştuğu açıklandı.

FORTE – Şirketin, 56,5 milyon TL’lik ihale adlığı açıklandı.

FORTE – Şirketin, 888.325 dolarlık ihale adlığı açıklandı.

FORMT – Ahmet Türker tarafından şirkete açılan davanın 19 Ocak’ta görüleceği açıklandı.

GIPTA – Mehmet Sönmez tarafından 460.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GOKNR – Al Habib Co tarafından 363.145 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

HDFGS & KNFRT – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KGYO – Orhun Kartal tarafından 100.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KRDMD – Şirketin Aralık ayında 22.980 ton miktarında ray satışı sözleşmeleri imzalandığı açıklandı.

KOCMT – Şirketin filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisi inşaatına ait kazı destek yapıları için sözleşme imzalaması kapsamında fore kazık işlemlinin %90’ının tamamlandığı açıklandı.

KOCMT – BVSAN’dan vinç alınacağının açıklanması sonrasında vinçlerin bir kısmı teslim edilip montajının yapıldığı açıklandı.

MGROS – Aralık ayında 8 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 7 adet Macrocenter olmak üzere 19 mağaza ve 2 adet dağıtım merkezi açıldığı belirtildi.

MGROS – Colendi Bank’ın servis bankası olarak bankacılık hizmetlerini şirket bağlı ortaklığı Money Finansal Teknoloji arayüz sağlayıcılığı üzerinden kullanıma sunabilmesi kapsamında yapılan başvurunun BDDK tarafından onaylandığı açıklandı.

MSGYO – Mehmet Doğan Atay'ın ve Erdoğan Atay Yatırım Holding’in konkordato sürecinin, şirket faaliyetlerini etkilemeyeceği açıklandı.

MNDRS – Şirketin, RES projesi kapsamında Akça Eskişehir RES Saha Değişikliği başvurusunun yapıldığı açıklandı.

MNDRS – Şirketin, Akça Antalya GES Önlisans süre uzatımının gerçekleştiği ve süre geçerliliğinin Mart 2027 olduğu açıklandı.

MNDRS – 29,6 MWe kurulu gücü olan Akça RES ve 19,4 MWe kurulu gücü olan Baklacı JES için YEKDEM başvurularının yapıldığı açıklandı.

ONRYT – 2025 yılında şirketin 44,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

OFSYM – Şirket ve bağlı ortaklıklarının Aralık’ta düzenlenen ihaleler kapsamında kazandığı işlerin satış katkısının 9,3 milyon TL olmasının beklendiği açıklandı.

PSDTC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

POLHO – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

PATEK – Şirketin bağlı ortaklığı Titra tarafından geliştirilen Dumrul Silahlı İnsansız Helikopter ürününün Silahlı Kuvvetlerin envanterine girdiği açıklandı.

PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 5,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı.

THYAO – Şirket ile Thai Airways arasında imzalanan İstanbul – Bangkok – İstanbul hattında gelir paylaşım modeli üzerine yapılan Ortak İş Anlaşması'na Rekabet Kurumu tarafından 3 + 2 yıl süreli olarak bireysel muafiyet tanındığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Arif Boşluk’un Konyaspor’a kiralandığı açıklandı.

TABGD – Şirketin, 4Ç25’te 61, 2025 yılında 226 restoran açtığı belirtildi.

TUREX – Gürcan Özkul tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

YKBNK – Yurt dışında 367 gün vadeli 15 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.