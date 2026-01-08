Borsa İstanbul’da alıcılı seyir devam ediyor. Endeks, haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başlangıç yaptı. Genel piyasa görünümü pozitif bir tablo çizerken, bazı hisselerdeki derin satışlar yatırımcıların odağında.

PEKER GYO (PEKGY) YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREMEDİ: YİNE TABAN!

2025 yılının son haftasını taban serisiyle kapatan ve 2026 yılına umut verici bir başlangıç yapan Peker GYO (PEKGY), yükseliş trendini korumayı başaramadı. Yeni yılın ilk günlerinde yaktığı yeşil mumların ardından dün günü düşüşle kapatan hisse, bugün satıcılı seyrini derinleştirdi.

Saat 10.15 itibarıyla taban olan PEKGY, yüzde 10,00’lık kayıpla 10,71 TL seviyesine geriledi.

2026 yılına 12,6 TL seviyesinden giriş yapan hissede haftalık kayıp yüzde 15’i aşarken, aylık bazda yatırımcısına yüzde 3,51 kaybettirdi.

TERA YATIRIM (TEHOL) TABANA KOŞUYOR

Günün bir diğer dikkat çeken negatif ayrışması ise Tera Yatırım (TEHOL) cephesinde yaşanıyor. 2025’in son günlerini taban fiyatla kapatan ve yeni yıla da aynı baskıyla giren TEHOL, bugün de toparlanma emaresi göstermedi.

Saat 10.39 itibarıyla yüzde 9,61 değer kaybeden hisse, 18,72 TL seviyesinden işlem görüyor.

Hissedeki satış baskısı o kadar yoğunlaştı ki haftalık bazdaki toplam değer kaybı yüzde 40 barajını aşmış durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.