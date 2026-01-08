Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla yeni bir iş ilişkisini kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin 8 Ocak 2026 tarihli bildirimine göre, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir firma ile donanım tedarikine yönelik anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, savunma sistemi altyapısında kullanılmak üzere 7 Ocak 2026 tarihinde donanım teminine ilişkin sipariş alındığı belirtildi.

ANLAŞMANIN BEDELİ 1,85 MİLYON DOLAR

Söz konusu siparişin toplam bedelinin 1,85 milyon dolar olduğu ifade edildi.