Savunma sanayiine yönelik projelerdeki varlığını güçlendiren Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), yeni bir iş anlaşmasıyla dikkat çekti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, donanım tedarikine ilişkin aldığı yeni siparişin detaylarını yatırımcılarla paylaştı.
ANLAŞMANIN BEDELİ 1,85 MİLYON DOLAR
Söz konusu siparişin toplam bedelinin 1,85 milyon dolar olduğu ifade edildi.