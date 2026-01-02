DITAS – Şirket sermayesi bugün 85 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 85 milyon TL nakden artışla 170 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 31,25 TL’ye denk gelmekte.

RUBNS – Şirket sermayesinin 81,9 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 737,6 milyon TL artışla 819,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

SEGYO – Şirket sermayesinin 813,6 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 2,0 milyar TL nakden artışla 2,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.