Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özkaynaklarını güçlendirme ve büyüme stratejileri kapsamında attıkları adımlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son dönemde şirketlerden peş peşe gelen bedelli, bedelsiz sermaye artırım kararları yakından takip ediliyor. İşte Borsa İstanbul'dan sermaye artırım haberleri...
DITAS – Şirket sermayesi bugün 85 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 85 milyon TL nakden artışla 170 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 31,25 TL’ye denk gelmekte.
RUBNS – Şirket sermayesinin 81,9 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 737,6 milyon TL artışla 819,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
SEGYO – Şirket sermayesinin 813,6 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 2,0 milyar TL nakden artışla 2,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.