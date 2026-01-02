Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir iş ortaklığı ve ihale haberi geldi. Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK), yüzde 80 pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı Proline Bilgi Sistemleri ile kurduğu Pasifik Proline Adi Ortaklığı üzerinden kamu sektöründeki yerini güçlendirdi.

478,5 MİLYON TL’LİK DEV BÜTÇE

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile "2026 Yılı NVİGM Merkez ve Taşra Genel Bakım Hizmet Alımı İşi" kapsamında 478.500.000 TL tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.

GENİŞ KAPSAMLI BAKIM VE YAZILIM HİZMETİ

01.01.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme, Türkiye'nin nüfus ve kimlik alt yapısı için kritik öneme sahip noktaları kapsıyor. Hizmet verilecek alanlar arasında şunlar yer alıyor:

Veri Merkezleri: Ankara ve KONYA Veri Merkezleri ile Kişiselleştirme Merkezleri.

İş Sürekliliği: Konya İş Sürekliliği Merkezi (İSM) ve IDC Ankara/İstanbul.

Taşra Teşkilatı: Tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ile Nüfus Temsilcilikleri.

Teknoloji Çözümleri: Genel yazılım ve biyometri çözümleri lisans ve bakım işleri.

ALT YÜKLENİCİLİKTEN ANA YÜKLENİCİLİĞE

Bu sözleşmenin en dikkat çeken detaylarından biri ise şirketin üstlendiği rol oldu. Pasifik Teknoloji, 2025 yılında ASELSANNET'in alt yüklenicisi olarak yürüttüğü bu hizmeti, 2026 yılında kapsamı genişletilmiş ve yeniden düzenlenmiş haliyle ana yüklenici olarak sürdürecek.

Bu hamle, şirketin kamu bilişim projelerindeki operasyonel gücünü ve sektördeki konumunu üst seviyeye taşıdığını kanıtlar nitelikte değerlendiriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.