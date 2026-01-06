Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özkaynaklarını güçlendirme ve büyüme stratejileri kapsamında attıkları adımlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son dönemde şirketlerden peş peşe gelen bedelli, bedelsiz sermaye artırım kararları yakından takip ediliyor. İşte Borsa İstanbul'dan sermaye artırım haberleri...
AGROT – Şirket sermayesi yarın 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilecek.
KAYSE – Şirket sermayesi bugün 706 milyon TL’den %324,9 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,6831 TL’ye denk gelmekte.
YKSLN – Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 602.225 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.