AGROT – Şirket sermayesi yarın 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilecek.

KAYSE – Şirket sermayesi bugün 706 milyon TL’den %324,9 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,6831 TL’ye denk gelmekte.

YKSLN – Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 602.225 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.