Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş sürüyor. Açılışını yüzde 0,53 ile yapan Borsa İstanbul bugün adeta art arda iki kere devre kesici uyguladı. İşlemler saat 11.57 ile başladı. İşlemlerin başlamasının ardından ise Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 6 seviyesinde seyrediyor.



20 KASIM'DAN BU YANA BİR İLK

BIST 100 endeksi 9 bin 217 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksindeki düşüş ise yüzde 9,62'ye ulaştı. BIST 100 Endeksi 20 Kasim'dan bu yana ilk kez 9 bin 38,04 puanı gördü.



DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır.



2000 YILINDAN BU YANA EN BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Borsa İstanbu 3 gün içinde yüzde 26'lık düşüş yaşayarak 2000 yılındaki krizden bu yana en büyük darbeyi yemiş oldu. Gösterge tahvil faizi yüzde 41,23 olurken, Türkiye'nin risk primi de 296 baz puana yükseldi.

KAYNAK: CNBC-E