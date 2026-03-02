Yabancı Oranı En Çok Artanlar: ZERGY (2.35 bps), ALVES (2.08 bps) ve DURKN (1.85 bps).

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: ATATR (-3.36 bps), HDFGS (-2.47 bps) ve AKFIS (-2.26 bps).

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTANLAR VE DÜŞENLER

İş Yatırım raporunda, yabancı oranında istikrarlı bir trend yakalayan hisseler de dikkat çekti. Yabancı payı sürekli artış gösteren ve düşüş eğiliminde olan 5'er hisse şöyle listelendi:

Yabancı Payı Sürekli Artan Hisseler:

AEFES: 10 gün

DSTKF: 10 gün

GLYHO: 10 gün

MEPET: 10 gün

MPARK: 10 gün

Yabancı Payı Sürekli Düşen Hisseler:

LOGO: 10 gün

GEDIK: 8 gün

HUNER: 8 gün

KONYA: 8 gün

OSMEN: 8 gün

Bu veriler, yabancı yatırımcıların belirli hisselerdeki pozisyonlarını koruma veya tasfiye etme eğilimlerini göstermesi açısından piyasa takipçileri için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.