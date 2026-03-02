Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’un genel yabancı payı, günlük bazda -0.08 puanlık sınırlı bir düşüş kaydederek yüzde 36,77 seviyesinde gerçekleşti. Günlük bazda yabancı yatırımcıların payını en çok artırdığı ve azalttığı hisseler belli oldu.
Yabancı Oranı En Çok Artanlar: ZERGY (2.35 bps), ALVES (2.08 bps) ve DURKN (1.85 bps).
Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: ATATR (-3.36 bps), HDFGS (-2.47 bps) ve AKFIS (-2.26 bps).
10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTANLAR VE DÜŞENLER
İş Yatırım raporunda, yabancı oranında istikrarlı bir trend yakalayan hisseler de dikkat çekti. Yabancı payı sürekli artış gösteren ve düşüş eğiliminde olan 5'er hisse şöyle listelendi:
Yabancı Payı Sürekli Artan Hisseler:
AEFES: 10 gün
DSTKF: 10 gün
GLYHO: 10 gün
MEPET: 10 gün
MPARK: 10 gün
Yabancı Payı Sürekli Düşen Hisseler:
LOGO: 10 gün
GEDIK: 8 gün
HUNER: 8 gün
KONYA: 8 gün
OSMEN: 8 gün
Bu veriler, yabancı yatırımcıların belirli hisselerdeki pozisyonlarını koruma veya tasfiye etme eğilimlerini göstermesi açısından piyasa takipçileri için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.
