Bugüne kadar yaptıkları yatırımlar ile bir değer yarattıklarını belirten Necati Ergin, halka arz süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: "Başvurumuz SPK onayı bekliyor. İzni alırsak bu yılın sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde halka arz planlıyoruz. İlk etapta yüzde 20'lik bir hissenin halka arzını hedefliyoruz. Arzdan gelecek parayı da yine yatırımlarda değerlendireceğiz."

5 YILDA 30 MİLYAR TL YENİ YATIRIM HEDEFİ

TREDAŞ'ın, özelleştirme sürecine dahil olduğu 2012 yılından 2025 yılı sonuna kadar Trakya genelinde toplam 30 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Ergin, gelecek döneme ilişkin hedeflerini şöyle aktardı: "2026 yılı için 6 milyar TL olmak üzere 2030 sonuna kadar toplamda 30 milyar TL'lik yeni yatırım hedefliyoruz. Böylece bölgedeki toplam yatırım hacmini 60 milyar TL seviyesine çıkaracağız. Trakya'nın büyüme potansiyeline uyumlu, kesintisiz ve güvenilir bir enerji altyapısı her zaman önceliğimiz."

ARIZALARA YAPAY ZEKÂ İLE ANINDA MÜDAHALE

Necati Ergin, Trakya'da yapılan yatırımlarla elektrik şebekesinin güçlendirildiğini ve 2026–2030 döneminde arz güvenliğini artırmaya, kesintileri azaltmaya ve sistemi daha esnek hale getirmeye odaklanacaklarını söyledi. Teknolojik dönüşümün detaylarına değinen Ergin, şu ifadeleri kullandı:

• Uzaktan Manevra Sistemi: Yapay zekâ destekli uygulamalar sayesinde arızalar daha hızlı tespit edilip etki alanı daraltılacak. Uzaktan izleme ile yetinilmeyip uzaktan manevra sistemine geçilecek.

• Saha Ekibi Beklemeden Müdahale: Arızalı hatlar sahaya ekip gönderilmeden izole edilerek alternatif kaynaklardan hızla besleme yapılabilecek. Sistemin arızaların yaklaşık yüzde 70'ini hızlı biçimde kontrol altına alabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

• Noktasal Tespit: Akıllı sayaçlar ve orta gerilim izleme altyapısının devreye girmesiyle kesintiler hane, bina veya bölge bazında noktasal olarak tespit edilebilecek.

Ergin, tüm bu teknolojik dönüşümün 2030 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

