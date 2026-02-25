The Guardian'ın haberine göre günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen, sporda, işte ve dinlenirken saatlerce kulağımızdan çıkarmadığımız kulaklıklar hakkında korkutucu bir gerçek gün yüzüne çıktı. Orta Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının ortak yürüttüğü ToxFree LIFE for All projesi kapsamında yapılan incelemeler, piyasadaki kulaklıkların insan sağlığını tehdit eden birer "kimyasal kokteyl" olduğunu gösterdi.

DEV MARKALARIN ÜRÜNLERİNDE TEHLİKELİ MADDELER

Arnika Derneği'nden kimya uzmanı Karolína Brabcová liderliğinde yürütülen çalışmada; Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Macaristan gibi ülkelerin yanı sıra Shein ve Temu gibi küresel çevrimiçi platformlardan alınan 81 farklı kulaklık modeli laboratuvar analizine tabi tutuldu.

Sonuçlar dehşet verici: Test edilen ürünlerin %100’ünde tehlikeli maddelere rastlandı. Özellikle plastik formülasyonlarında kullanılan ve endokrin (hormonal) sistemi bozan şu maddeler öne çıktı:

Bisfenol A (BPA) ve BPS: Örneklerin %98'inde bulundu. Östrojen hormonunu taklit ederek erkeklerde kadınsılaşmaya (feminizasyon), kız çocuklarında erken ergenliğe ve kansere yol açtığı biliniyor.

Ftalatlar: Üreme sağlığını bozan ve doğurganlığı düşüren toksinler.

Alev Geciktiriciler: Karaciğer ve böbrek hasarıyla ilişkilendirilen kimyasallar.

TER VE ISI TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, bu kimyasalların sadece kulaklığın içinde hapsolmadığı konusunda uyarıyor. Karolína Brabcová, "Bu maddeler kulaklıklardan vücudumuza geçiyor olabilir. Özellikle spor yaparken oluşan ısı ve ter, bu zararlı kimyasalların deriden emilimini doğrudan hızlandırıyor," dedi.

Uzmanlar, kısa vadede acil bir sağlık krizi yaşanmasa da, özellikle ergenler gibi savunmasız gruplar için uzun süreli maruziyetin büyük bir risk teşkil ettiğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre, vücudun doğal hormon dengesini bozan bu maddeler için "güvenli bir alt sınır" bulunmuyor.

"PİYASA GENELİNDE BİR BAŞARISIZLIK"

Kampanyacılar, yaşanan durumu "piyasa genelinde bir başarısızlık" olarak nitelendirerek; üreticilerin içerik konusunda şeffaf olmasını ve bu tür kimyasalların tüketim mallarında tamamen yasaklanmasını talep ediyor.

Araştırmada adı geçen Bose, Panasonic, Samsung ve Sennheiser gibi teknoloji devleri ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı veya yorum taleplerine yanıt vermedi.