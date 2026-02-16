Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki tespih ustası Halis Aydın, yaklaşık 45 yıldır Oltu taşı tespih üretimi yapıyor. Sipariş üzerine çalışan usta, sabahın erken saatlerinden akşama kadar tezgâh başında kalarak günde ortalama 5 ila 7 adet tespih üretiyor.

Tanesi 2 bin ile 6 bin TL arasında

El emeği ve doğal taşın değerine göre fiyatlar geniş bir aralıkta değişiyor. Oltu taşı tespihler işçiliğine ve büyüklüğüne göre 2 bin TL’den başlayıp 6 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar bazı modellerde neredeyse çeyrek altın fiyatlarıyla yarışır seviyelere ulaşıyor.

Genellikle sade tasarımlar tercih edildiğini belirten usta, fazla işlem yapılan tespihlerin taşın doğal değerini düşürdüğünü ifade ediyor. Bu nedenle koleksiyonluk ve sade ürünlere talep daha yüksek.

Yarım asırlık meslek, sınırlı üretim

Aile büyüklerinden öğrendiği mesleği küçük atölyesinde sürdüren usta, üretimin tamamen el işçiliğine dayanması nedeniyle günlük kapasitenin sınırlı olduğunu söylüyor. Bu durum hem ürünleri özel kılıyor hem de fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor.