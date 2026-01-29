Kulislerde ve basına yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy’un İstanbul’da tam 28 dairesi, farklı bölgelerde 4 ultra lüks villası bulunuyor. Ersoy’un yatırımları bununla da sınırlı değil. Ünlü sanatçının Marmaris’te kendisine ait özel bir adası olduğu, Fethiye’de akaryakıt istasyonu, Fenerbahçe’de sauna işletmesi işlettiği iddia ediliyor.

Bodrum, Antalya ve İzmir gibi turizm merkezlerinde de çok sayıda yazlık eve sahip olduğu konuşulan Diva’nın, ayrıca yaklaşık 60 milyon dolarlık nakit varlığı ve yüksek değerde mücevher koleksiyonu bulunduğu belirtiliyor.

Sahne kariyeri boyunca rekor ücretlere imza atan Bülent Ersoy’un, kazancını uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak gayrimenkul ve ticari yatırımlara yönlendirdiği ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu tablo, Diva’nın yalnızca sahnelerin değil, aynı zamanda yatırım dünyasının da en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

BÜLENT ERSOY’UN TOPLAM SERVETİ: GÖRECELİ PİYASA HESABI

Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve güncel piyasa değerleri üzerinden yapılan göreceli hesaplama şu tabloyu ortaya koyuyor:

• İstanbul’da 28 daire: Bölge ve metrekare ortalamalarına göre yaklaşık 300 – 600 milyon TL

• 4 ultra lüks villa: Lokasyona bağlı olarak toplam 8 – 20 milyon dolar

• Marmaris’te özel ada: Benzer satış örneklerine göre yaklaşık 10 – 30 milyon dolar

• Fethiye’de akaryakıt istasyonu: Yaklaşık 1 – 3 milyon dolar

• Fenerbahçe’de sauna işletmesi: Yaklaşık 0,5 – 1,5 milyon dolar

• Bodrum, Antalya ve İzmir’de yazlık evler: Toplamda yaklaşık 4 – 10 milyon dolar

• Nakit varlık: Yaklaşık 60 milyon dolar

• Mücevher koleksiyonu: Tahmini 5 – 10 milyon dolar

Tüm kalemler birlikte değerlendirildiğinde, Bülent Ersoy’un toplam servetinin bugünkü piyasa koşullarına göre yaklaşık 100 – 150 milyon dolar, yani güncel kurla 3 – 4,5 milyar TL bandında olabileceği yönünde bir görünüm ortaya çıkıyor.