Küresel finans dünyasının en yenilikçi oyuncularından biri olan Block Inc., yılın en önemli virajlarından birine girdi. Hem küçük esnafa yönelik "Square" ekosistemi hem de milyonlarca kullanıcısı olan "Cash App" uygulamasıyla bilinen şirket, Wall Street analistlerinin merceği altında. Yatırımcılar, şirketin maliyetleri ne kadar dizginleyebildiğini ve kârlılık yolunda ne kadar mesafe kat ettiğini görecek.

Analistlerin radarındaki kritik rakamlar Piyasa uzmanları, Block'un bu çeyrekte hisse başına kâr (EPS) ve gelir tarafında şu rakamları yakalamasını bekliyor:

Hisse Başına Kâr Beklentisi: Analistler ortalama 0,26 dolar ile 1,15 dolar arasında değişen (düzeltilmiş verilere göre) bir kâr öngörüyor.

Büyüme Odağı: Özellikle Cash App üzerinden yapılan işlemler ve Bitcoin satış hacmi, gelirin en büyük motoru olmaya devam ediyor.

Maliyet Yönetimi: Şirketin son dönemde gittiği personel kısıtlamaları ve verimlilik odaklı hamlelerin "net kâr" marjına nasıl yansıdığı merak konusu.

"Jack Dorsey etkisi" ve Bitcoin stratejisi Block, sadece bir ödeme şirketi değil, aynı zamanda en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri. Kripto para piyasalarındaki son hareketlilik göz önüne alındığında, şirketin bilançosundaki Bitcoin varlıklarının değeri ve bu alandaki stratejik açıklamaları hisse fiyatı üzerinde doğrudan etkili olabilir. Analistler, "Block artık sadece büyümek değil, sürdürülebilir bir kâr makinesi olduğunu kanıtlamak zorunda" yorumunu yapıyor.

Türk yatırımcısı neden takip etmeli? Özellikle Midas ve benzeri platformlar üzerinden ABD borsalarına yatırım yapan Türk teknoloji meraklıları için Block, "fintech" sektörünün amiral gemilerinden biri. Şirketin beklentileri aşması, küresel teknoloji hisselerine olan güveni tazeleyebilir. Ayrıca, Block'un ödeme sistemleri tarafındaki performansı, dünya genelinde dijital cüzdan kullanım trendlerine dair de önemli ipuçları taşıyor.