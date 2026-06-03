Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 6.591 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın ise 10.654 TL bandında işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları çarşamba günü küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş gösterdi. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enflasyon baskılarının merkez bankalarını daha uzun süre yüksek faiz politikasında tutabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu.
Spot altın yüzde 0,2 değer kaybederek 4.476 dolar seviyelerine gerilerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporuna odaklandı.
3 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.590,52 TL
Satış: 6.591,46 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.654,34 TL
Satış: 10.899,69 TL
Yarım altın
Alış: 21.242,08 TL
Satış: 21.799,38 TL
Tam altın
Alış: 42.879,00 TL
Satış: 43.204,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 44.164,00 TL
Satış: 44.836,00 TL
Ata altın
Alış: 43.949,14 TL
Satış: 45.065,38 TL
Gremse altın
Alış: 106.543,36 TL
Satış: 108.996,88 TL
Ons altın
Alış: 4.460,11 dolar
Satış: 4.460,75 dolar
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde somut ilerleme sağlanamaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın enflasyon baskılarının sürmesi halinde faiz artırımı gerekebileceğine yönelik açıklamaları da altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Piyasalarda bugün açıklanacak ADP istihdam verisi ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu, Fed'in faiz politikası açısından yakından takip edilecek. Bu veriler altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olabilir.