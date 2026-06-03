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Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 6.591 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın ise 10.654 TL bandında işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları çarşamba günü küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş gösterdi. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enflasyon baskılarının merkez bankalarını daha uzun süre yüksek faiz politikasında tutabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,2 değer kaybederek 4.476 dolar seviyelerine gerilerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporuna odaklandı.

3 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.590,52 TL
Satış: 6.591,46 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş devam ediyor (3 Haziran), Görsel 1

Çeyrek altın
Alış: 10.654,34 TL
Satış: 10.899,69 TL

1 dolar kaç TL? (3 Haziran dolar ve euro alış satış fiyatları) 1 dolar kaç TL? (3 Haziran dolar ve euro alış satış fiyatları)

Yarım altın
Alış: 21.242,08 TL
Satış: 21.799,38 TL

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Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş devam ediyor (3 Haziran), Görsel 2

Tam altın
Alış: 42.879,00 TL
Satış: 43.204,00 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş devam ediyor (3 Haziran), Görsel 3

Cumhuriyet altını
Alış: 44.164,00 TL
Satış: 44.836,00 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş devam ediyor (3 Haziran), Görsel 4

Ata altın
Alış: 43.949,14 TL
Satış: 45.065,38 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş devam ediyor (3 Haziran), Görsel 5

Gremse altın
Alış: 106.543,36 TL
Satış: 108.996,88 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş devam ediyor (3 Haziran), Görsel 6

Ons altın
Alış: 4.460,11 dolar
Satış: 4.460,75 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.591,34 6.592,16 % -0.59 13:31
Ons Altın / TL 204.714,68 204.753,29 % -0.73 13:46
Ons Altın / USD 4.454,76 4.455,16 % -0.77 13:46
Çeyrek Altın 10.546,15 10.778,17 % -0.59 13:31
Yarım Altın 21.026,38 21.556,35 % -0.59 13:31
Ziynet Altın 42.184,59 42.980,85 % -0.59 13:31
Cumhuriyet Altını 43.848,00 44.511,00 % -0.72 13:13
Tüm Altın Fiyatları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde somut ilerleme sağlanamaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın enflasyon baskılarının sürmesi halinde faiz artırımı gerekebileceğine yönelik açıklamaları da altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

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Piyasalarda bugün açıklanacak ADP istihdam verisi ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu, Fed'in faiz politikası açısından yakından takip edilecek. Bu veriler altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olabilir.

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