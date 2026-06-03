Altın fiyatları çarşamba günü küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş gösterdi. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enflasyon baskılarının merkez bankalarını daha uzun süre yüksek faiz politikasında tutabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,2 değer kaybederek 4.476 dolar seviyelerine gerilerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporuna odaklandı.

3 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.590,52 TL

Satış: 6.591,46 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.654,34 TL

Satış: 10.899,69 TL

Yarım altın

Alış: 21.242,08 TL

Satış: 21.799,38 TL

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Tam altın

Alış: 42.879,00 TL

Satış: 43.204,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 44.164,00 TL

Satış: 44.836,00 TL

Ata altın

Alış: 43.949,14 TL

Satış: 45.065,38 TL

Gremse altın

Alış: 106.543,36 TL

Satış: 108.996,88 TL

Ons altın

Alış: 4.460,11 dolar

Satış: 4.460,75 dolar

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde somut ilerleme sağlanamaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın enflasyon baskılarının sürmesi halinde faiz artırımı gerekebileceğine yönelik açıklamaları da altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Piyasalarda bugün açıklanacak ADP istihdam verisi ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu, Fed'in faiz politikası açısından yakından takip edilecek. Bu veriler altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olabilir.