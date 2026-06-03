Dolar ve Euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü döviz piyasalarında dolar ve Euro kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel alış ve satış fiyatları...
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, döviz kurlarındaki hareketlilik de sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
DOLAR KAÇ TL?
Serbest piyasada dolar/TL kuru saat 09.18 itibarıyla;
Dolar alış: 45,93 TL
Dolar satış: 45,96 TL seviyelerinde işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL kurunda ise aynı saat itibarıyla son durum şöyle;
Euro alış: 53,44 TL
Euro satış: 53,49 TL seviyelerinde bulunuyor.
DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER YENİ VERİLERDE
Döviz kurlarının yönü üzerinde başta ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed yetkililerinin açıklamaları ve küresel risk iştahı etkili olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise enflasyon, faiz ve rezerv gelişmeleri yatırımcıların odağında yer alıyor.