Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada, davacı vekilinin mazereti dikkate alınmadan karar verilmesini usule aykırı bularak, ANKARA 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını kaldırdı. Dosya, yeniden görülmek üzere Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.
