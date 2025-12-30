Modern Finansta Bir Devrin Sonu 1965 yılında bitmek üzere olan bir tekstil fabrikasını alıp onu 1 trilyon dolarlık bir dünya devine dönüştüren Warren Buffett, 60 yıllık liderliğini noktalıyor. Buffett’ın emekliliği, sadece bir şirketin değil, tüm bir yatırım ekolünün bayrak teslimi olarak görülüyor. Buffett, kariyeri boyunca "değer yatırımı" felsefesini savunmuş, "kan aktığında al, herkes açgözlü olduğunda kork" diyerek milyarlarca dolar kazandırmıştı.

Greg Abel Dönemi: Yeni Strateji Ne Olacak?

Buffett, halefi Greg Abel’a 381 milyar dolarlık devasa bir nakit rezervi bırakıyor. Bu nakit, piyasaların olası bir çöküşünde "kurtarıcı" rolü üstlenebilir. Abel’ın önündeki en büyük zorluk, Buffett’ın karizmatik liderliği olmadan hissedarların güvenini korumak. Analistler, Abel döneminde Berkshire’ın daha fazla teknoloji yatırımı yapabileceğini ve belki de ilk kez temettü dağıtma konusunu gündeme alabileceğini tartışıyor. 2026, Berkshire Hathaway için "Buffett'sız ilk yıl" olarak tarihe geçecek.