Çin Merkez Bankası (PBOC) büyük kamu bankalarından ABD doları alımlarını durdurmalarını istedi.

KAMU BANKALARA DOLAR TALİMATI

Reuters'ın haberine göre, PBOC bu hafta kamu bankalarına kılavuz göndererek özel hesapları için ABD doları talimatı verdi.

Büyük bankalara müşterileri için dolar satın alma emirlerini yerine getirirken kontrolleri artırmaları da söylendi.

DOLAR SATIP YUAN ALMIŞLARDI

Büyük kamu bankaları Çarşamba günü onshore spot piyasada yuanın düşüş hızını yavaşlatmak için agresif bir şekilde dolar satıp yuan satın aldı.

PBOC, gümrük tarifelerinin ihracat ve geniş ekonomi üzerindeki etkisini yumuşatmak için yuan devalüasyonuna başvurmayacak.