Portekiz’de cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan müzisyen ve aktör Vieira, kamuoyuna sunduğu seçim vaatleriyle alışılmış siyasi söylemlerin çok dışına çıktı. Vieira’nın en çok konuşulan vaadi ise “her vatandaşa 1 Ferrari” sözü oldu. Adayın bu çıkışı kısa sürede ülke gündemine otururken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Vieira, seçim kampanyasının ilk tanıtımında yaptığı açıklamada, klasik ekonomik ve sosyal vaatler yerine “hayat kalitesini radikal biçimde değiştirmeyi” hedeflediğini söyledi. Bu kapsamda, ikonik spor otomobil Ferrari’nin her vatandaşa sağlanacağını dile getiren aday, bunun “refahın ve eşitliğin sembolü” olacağını savundu.

VAATLER FERRARİ İLE SINIRLI KALMADI

Ferrari vaadiyle sınırlı kalmayan Vieira, projeleri arasında her evde şarap akan bir musluk sistemi kurulmasını, vatandaşlara “kişisel anne figürü” sağlanmasını ve insanların çalışmak zorunda kalmayacağı, tüm iş gücünün yapay zekâ destekli robotlardan oluşacağı “Vieiropolis” adlı özel bir şehir inşa edilmesini de sıraladı.

Aday ayrıca, toplumda “görsel uyum” oluşturmayı hedeflediğini öne sürdüğü, ten rengi homojenleştirme uygulaması gibi tartışmalı bir başlığı da kampanya vaatleri arasında dile getirdi. Bu açıklama, özellikle sosyal medyada yoğun eleştirilere ve alaycı paylaşımlara konu oldu.

SEÇİM PROGRAMI GİBİ GÖRÜLMÜYOR

Siyasi yorumcular, Vieira’nın vaatlerini geleneksel bir seçim programından çok, performans sanatı ve protest bir kampanya örneği olarak değerlendiriyor. Bazı uzmanlara göre aday, mevcut siyasal düzene dikkat çekmek ve seçmen davranışlarını sorgulatmak amacıyla bilinçli olarak uç söylemler kullanıyor.

Resmi seçim takvimi ilerlerken, Vieira’nın kampanyasının ne kadar karşılık bulacağı belirsizliğini koruyor. Ancak şimdiden, Portekiz seçim tarihinin en sıra dışı vaatlerinden bazılarının bu kampanyada yer aldığı konusunda kamuoyunda geniş bir görüş birliği oluşmuş durumda.