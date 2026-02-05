Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ziyaretlerin içeriği, bölgesel gelişmeler ve dış politikaya dair soruları yanıtladı.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerini tamamladıklarını belirterek, iki ülkenin liderleri ve heyetleriyle son derece verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını kaydeden Erdoğan, Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin "Bölgesel sahiplenme" yaklaşımıyla değerlendirildiğini söyledi.

Ziyaretin ilk durağının Suudi Arabistan olduğunu belirten Erdoğan, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildiğini ve dört belgeye imza atıldığını aktardı. Erdoğan, Suudi Arabistan ile ticaret hacminin 2025 itibarıyla 8 milyar dolara ulaştığını, Türk müteahhitlerin ülkede toplam değeri 30 milyar doları bulan 400'den fazla projeye imza attığını söyledi. EXPO-2030 ve FIFA 2034 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önemli fırsatlar bulunduğunu da vurguladı.

"MISIR'LA TOPLAM 8 METİN İMZALADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetiyle Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikinci toplantısının yapıldığını hatırlattı. Konseyin ilk toplantısının Eylül 2024'te Ankara'da gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, görüşmelerde ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli yer tuttuğunu ve ortak bildiri dahil toplam 8 metnin imzalandığını söyledi.

"KİMİN BARIŞ, KİMİN SAVAŞ YANLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Erdoğan, Riyad ve Kahire'de düzenlenen iş forumlarının ardından Gazze barış sürecinin de ele alındığını belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, 11 Ekim'den bu yana 500'ü aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiğini, insani yardım tırlarının geçişinde ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Buna rağmen Gazze barış planının birinci aşamasının tamamlandığını belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Filistin halkının hukukunu korumak amacıyla sürecin içinde yer aldığını vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ VE KAAN AÇIKLAMASI! "HER AN BU ORTAK YATIRIMI GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Gazetecilerin Suudi Arabistan'ın milli muharip uçak KAAN'a ilgisine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiinde öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşıladığını, bunun yanında dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini geliştirmekte kararlı olduklarını söyledi. KAAN'ın yalnızca bir savaş uçağı değil, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin ve bağımsız savunma iradesinin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, Suudi Arabistan ile ortak yatırım ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi oldukça, bu tür iş birliklerimiz de kesinlikle artacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz." dedi.

ENERJİ ALANINDA 5 BİN MEGAVATLIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı arasında yenilenebilir enerji alanında önemli bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Buna göre Suudi şirketlerin Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santralleri kuracağını, ilk aşamada Sivas ve Karaman'da 1000'er megavatlık santrallerin inşa edileceğini belirtti. Santrallerin 2027'de temellerinin atılacağını ve yüzde 50 yerlilik oranına sahip olacağını söyledi.

BÖLGESEL GERİLİMLER VE İRAN-ABD HATTI

Erdoğan, Körfez ülkelerinin bölgesel politikalardaki tutumuna ilişkin değerlendirmesinde, bölgede yeni bir savaş istemediklerini vurguladı. Barış, huzur ve istikrarın tüm bölge ülkelerine kazandıracağını belirten Erdoğan, askeri yöntemler yerine diplomasinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GAZZE VE MISIR'IN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış planının sahada uygulanması için Türkiye'nin etkin rol üstleneceğini söyledi. Mısır'ın Gazze konusunda kritik bir aktör olduğunu belirten Erdoğan, Refah üzerinden insani yardımların ulaştırılmasında Mısır’ın katkısının önemli olduğunu vurguladı. İsrail'in ateşkes ihlallerinin kabul edilemez olduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

SURİYE VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Suriye'nin tek devlet, tek ordu anlayışıyla bütünleşmesinin Türkiye'nin temel arzusu olduğunu söyledi. SDG’nin imzaladığı anlaşmalara uymasının barış iklimini güçlendireceğini ifade eden Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki sorunların çözülmesinin "Terörsüz Türkiye" sürecine de olumlu katkı sağladığını belirtti. Meclis’teki komisyonun ortak raporunu tamamlamak üzere olduğunu ifade eden Erdoğan, sürecin uzlaşıyla ilerlemesi temennisinde bulundu.