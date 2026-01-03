Yılmaz, NSosyal hesabından 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zorlu küresel şartlara rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, "2025 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artan ihracatımız, 26,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırmıştır. 2025 yılı ihracatımız OVP hedefimizle uyumlu olarak 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

396 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE HEDEF

Turizm gelirleri dahil 123 milyar doları aşmasını öngördükleri hizmet ihracatı da ilave edildiğinde, 2025'te toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekledikleni ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüksek ihracat performansımıza ek olarak, 2025'te ithalatın öngördüğümüz değerin altında gerçekleşmesiyle, dış ticaret açığımızı 92,1 milyar dolarla hedeflediğimiz seviyeden daha olumlu bir noktaya taşıdık. Dış ticaret performansımızı önümüzdeki dönemde daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki üç yılda da ticaret ortaklarımızda büyümenin yüzde 2,5 oranında yukarı yönlü olması ihracatımızı desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, 2026'da mal ihracatımızı 282 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.

Bu olumlu gelişmeler ile cari açığımız düşük seviyelerde kalmaya devam edecek, dış finansman ihtiyacımız azalacak ve finansal istikrarımız pekişecektir. Düşük cari açık ile desteklenen enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya devam edeceğiz. Korumacılık eğilimlerinin hızla arttığı, tarifeler ve ihracat kısıtlamalarının yaygınlaştığı bu zorlu küresel ortamda sergiledikleri güçlü performans için başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızı ve ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum."

