Toplantının öncelikli maddeleri arasında bölgedeki artan gerilimler yer alıyor. İran ile ABD arasındaki tırmanan gerilim ve İran’da yaşanan son gelişmeler kabine masasında detaylıca analiz edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirilecek.

Suriye’deki son durum da toplantının bir diğer önemli başlığı. HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti ile SDG arasındaki mutabakatın yeni haftadaki uygulama süreci ele alınacak. Öte yandan, Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in devam eden saldırıları ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için Ankara’nın atabileceği diplomatik adımlar üzerinde durulacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Güvenlik başlığında ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların geldiği aşama masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonların seyri ve terörle mücadelede atılacak yeni stratejik adımlar kabine üyelerince görüşülecek.

EKONOMİDE ENFLASYONLA MÜCADELE MESAİSİ

Kabinenin değişmez gündem maddesi olan ekonomi tarafında ise enflasyonla mücadele süreci ön planda olacak. Para ve maliye politikalarındaki son durum, piyasalardaki veriler ve ekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik ek önlemler toplantıda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.