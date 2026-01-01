Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirve, bu yıl 20–24 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Zirveye devlet ve hükümet başkanları, merkez bankası yöneticileri, uluslararası finans kuruluşları ve küresel şirketlerin üst düzey yöneticileri katılacak.

Küresel Büyüme ve Enflasyon Gündemi

Davos 2026’da, 2026 yılına girilirken küresel ekonominin büyüme görünümü ve enflasyonla mücadele politikaları masaya yatırılacak. Özellikle ABD ve Avrupa’da faiz indirim sürecinin ne zaman ve hangi hızda devam edeceğine ilişkin beklentiler, zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Faiz Politikaları ve Merkez Bankaları

Zirve süresince merkez bankalarının para politikalarına ilişkin vereceği mesajlar yakından izlenecek. Faiz oranları, finansal istikrar, küresel borçlanma maliyetleri ve likidite koşulları, ekonomi yöneticilerinin ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Yapay Zekâ, TEKNOLOJI ve Dijital Dönüşüm

20–24 Ocak tarihleri boyunca yapılacak oturumlarda yapay zekâ yatırımları, teknoloji şirketlerinin küresel ekonomiye etkisi ve dijital dönüşüm süreci de ele alınacak. Bu başlıklar, özellikle teknoloji hisseleri ve uzun vadeli yatırım stratejileri açısından önem taşıyor.

Jeopolitik Riskler ve Enerji Politikaları

Zirvede jeopolitik gelişmeler, küresel ticaret politikaları ve enerji arz güvenliği konuları da gündemde olacak. Enerji fiyatlarının seyri, yeşil dönüşüm hedefleri ve iklim politikalarına ilişkin mesajlar, emtia piyasaları açısından yakından takip edilecek. Analistler, 20–24 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak Davos Zirvesi’nde verilecek mesajların, yılın ilk çeyreğinde küresel piyasalarda risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.