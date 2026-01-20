Piyasalar, ABD ve Avrupa arasında "Grönland" üzerinden tırmanan siyasi krizin ekonomik yansımalarını fiyatlamaya çalışıyor.

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank analistleri tarafından hazırlanan son rapor, ABD ekonomisinin "Aşil topunu" gözler önüne serdi.

"AVRUPA FONLAMAYI KESERSE NE OLUR?"

Deutsche Bank'ın analizine göre Avrupa ülkelerinin portföyünde yaklaşık 8 trilyon dolar değerinde ABD tahvili ve hisse senedi bulunuyor.

Bu rakamın, dünyanın geri kalanının elindeki toplam ABD varlıklarının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çekilen raporda, şu çarpıcı tespite yer verildi:

"ABD'nin askeri ve ekonomik gücüne rağmen en kırılgan noktası, yüksek dış açıklar nedeniyle yabancı sermayeye olan bağımlılığıdır. Batı ittifakı varoluşsal bir tehdit altına girerse, Avrupalı yatırımcıların ABD'nin finansman ihtiyacını karşılamaya devam EDIP etmeyeceği sorgulanır hale gelir."

TRUMP'IN VERGİ TEHDİDİ İPLERİ GERDİ

Raporda, Donald Trump’ın Grönland üzerinde kontrol sağlama planı ve bu doğrultusunda yedi Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi uygulama niyetinin, Avrupa sermayesini ürküttüğü vurgulandı.

Analistler, bu senaryonun ilk işaretlerinin geçen yıl görüldüğünü hatırlatarak; Danimarka emeklilik fonlarının dolar varlıklarını azaltıp nakitlerini ülkelerine geri çekmesini "yaklaşan fırtınanın habercisi" olarak yorumladı.

DOLAR İÇİN "KIRILGANLIK" DÖNEMİ

Deutsche Bank, ABD'nin dış finansmana olan bu aşırı bağımlılığının, siyasi gerilimlerle birleşmesi halinde dolar üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceği uyarısında bulunarak, yatırımcıları olası bir kur şokuna karşı dikkatli olmaya çağırdı.