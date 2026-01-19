Kripto para dünyası sadece grafiklerden ibaret değil; bazen tek bir tweet veya bir vizyon çatışması milyonlarca doların yönünü değiştirebiliyor. Son olarak Solana’nın (SOL) kurucusu Anatoly Yakovenko ve Ethereum’un (ETH) beyni Vitalik Buterin, blokzinciri teknolojisinin geleceği konusunda sert bir fikir ayrılığına düştü. Bu "akıl savaşı", yatırımcılar arasında belirsizlik yaratarak Solana fiyatını aşağı çekti.

Hız mı, güvenlik mi? İşte büyük kavganın sebebi Tartışmanın merkezinde blokzincirlerinin nasıl ölçeklenmesi gerektiği sorusu yatıyor.



Yakovenko'nun tezi: Solana’nın kurucusu, her şeyin tek bir hızlı katmanda (L1) çözülmesi gerektiğini ve donanım gücünün hızı artıracağını savunuyor.

Buterin'in itirazı: Vitalik Buterin ise merkeziyetsizliğin bozulmaması gerektiğini, bu yüzden katmanlı bir yapının (L2 çözümleri) daha güvenli olduğunu iddia ediyor.

İki liderin birbirinin teknolojisini eleştirmesi, piyasada "Acaba hangi ağ daha sürdürülebilir?" sorusunu tetikledi.

SOL fiyatı haberle birlikte baskılandı Bu "devlerin düellosu" devam ederken, Solana fiyatı son 24 saatte düşüş eğilimine girdi. Analistler, teknik bir sorun olmasa bile, kurucular düzeyindeki bu tarz tartışmaların kurumsal yatırımcıda "belirsizlik" yarattığını ve bunun da kısa vadeli satışları beraberinde getirdiğini belirtiyor. SOL, son rallisinin ardından bir miktar güç kaybederek destek seviyelerini test etmeye başladı.

Türk kripto topluluğu ikiye bölündü Türkiye, dünyada hem Ethereum hem de Solana kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Sosyal medyadaki yerli analistler de bu tartışmaya dahil olmuş durumda:

Bir kesim, Solana'nın hızının her şeyin önünde olduğunu ve Yakovenko'nun haklı olduğunu savunurken;

Diğer kesim, Ethereum’un güvenli liman olduğunu ve Buterin’in "merkeziyetsizlik" vurgusunun uzun vadede kazandıracağını düşünüyor.

Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanlar, bu tarz tartışmaların aslında teknolojinin gelişimi için sağlıklı olduğunu ancak kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına (volatilite) hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor. Solana için 90 dolar seviyesi kritik bir kale olarak görülürken, bu seviyenin altındaki kapanışların tartışmayı daha da alevlendirebileceği konuşuluyor.