İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, bazı pazarlarda premium abonelik fiyatlarını artırma kararı aldı. Şirketin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ABD, Estonya ve Letonya’da mevcut kullanıcıları kapsayan yeni fiyatlandırma devreye girecek.

PREMİUM ABONELİK 12,99 DOLARA YÜKSELİYOR

Spotify, söz konusu ülkelerde aylık premium abonelik ücretinin 1 dolar artırılarak 12,99 dolara çıkarılacağını duyurdu. Fiyat artışının Şubat ayından itibaren abonelerin fatura tarihlerinde geçerli olacağı belirtildi.

Şirket, fiyat değişikliğine ilişkin detayların kullanıcılara e-posta yoluyla bildirileceğini açıklarken, yeni ücretlendirme sürecinin kademeli olarak faturalara yansıyacağını kaydetti.

ZAM AÇIKLAMASI SONRASI HİSSELER YÜKSELDİ

Fiyat artışı kararının ardından Spotify hisselerinde yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Premium abonelik ücretine yapılacak 1 dolarlık artışın duyurulması sonrasında şirket hisseleri yüzde 2,1 oranında değer kazandı.

TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Spotify, fiyat artışının yalnızca belirtilen pazarlardaki mevcut aboneleri kapsadığını vurguladı. Şirket, diğer ülkelerde olası fiyat değişikliklerine ilişkin ise şu aşamada herhangi bir açıklama yapmadı.