Hollandalı çip üretim ekipmanı tedarikçisi ASML Holding, hisselerinde yaşanan sert yükselişin ardından 500 milyar dolar barajını geride bıraktı.

HİSSELER YÜZDE 6'YI AŞTI, DEĞER 516 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Amsterdam Borsası'nda işlem gören ASML hisseleri yüzde 6'nın üzerinde yükselerek şirketin piyasa değerini 443,34 milyar euroya taşıdı. Bu rakam, yaklaşık 516,25 milyar dolara karşılık geliyor.

ASML hisselerindeki yükselişte, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin 2026 yılı için 52–56 milyar dolar aralığında sermaye harcaması planladığını açıklaması etkili oldu. Açıklanan yatırım tutarı, önceki yıla göre yüzde 27–37 artış anlamına geliyor.

Citi analistleri, TSMC'nin yatırım planlarının yalnızca ASML'yi değil, ASM International ve BE Semiconductor Industries hisselerini de yukarı taşıdığını belirtti. Söz konusu şirketlerin paylarında da dikkat çekici yükselişler görüldü.

ASML HİSSELERİ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 25 PRİM YAPTI

ASML payları, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. UBS ve J.P. Morgan analistleri, şirketin dördüncü çeyrekte yaklaşık 7 milyar euro tutarında sipariş aldığı yönünde tahminde bulundu.

Analistlere göre söz konusu siparişlerin Samsung Electronics, Intel ve TSMC’den geldiği belirtiliyor.

