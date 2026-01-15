TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), Tiflis Uluslararası Havalimanı'nın işletme imtiyaz süresine ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gürcistan hükümetiyle 15 Ocak 2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, daha önce Ocak 2027’de sona erecek olan imtiyaz süresi 31 Aralık 2031 tarihine kadar uzatıldı.

2026–2027 DÖNEMİNDE 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

TAV Havalimanları, imtiyaz süresinin uzatılmasıyla birlikte 2026–2027 yıllarını kapsayan dönemde toplam 150 milyon ABD doları tutarında yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, söz konusu yatırımların ağırlıklı olarak kapasite artırıcı projelerden oluşacağını bildirdi.

Yeni sözleşme döneminde ücret ve gelir yapısında herhangi bir değişiklik öngörülmediği belirtildi. Buna göre, kira yapısı yolcu ücretinin yüzde 30'u üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Ayrıca TAV'ın, imtiyaz uzatımı kapsamında Gürcistan tarafına 25 milyon ABD doları tutarında peşin ödeme yapacağı açıklandı.

TERMİNAL GENİŞLEMESİ VE KAPASİTE ARTIŞI

Planlanan yatırımlar çerçevesinde Tiflis Havalimanı'nda yaklaşık 19.500 metrekare ek terminal alanı, 5 yeni yolcu köprüsü, 2 ilave bagaj bandı, 7 yeni uçak park alanı ve 500 araçlık ek otopark kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 10 milyonun üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

TEMETTÜ AKIŞINDA KESİNTİ BEKLENMİYOR

TAV Havalimanları, imtiyaz süresinin uzatılması ve planlanan yatırımlar sonrasında Tiflis Havalimanı'ndan Holdinge sağlanan temettü akışında herhangi bir kesinti öngörmediklerini de duyurdu.

TAVHL HİSSESİNDE SON DURUM

TAV HavalimanlarI (TAVHL), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yüzde 2,39'luk primle 321,25 TL seviyesine ulaştı.