Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Savaşın 16. gününe girilirken küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt piyasasında da yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler pompaya yansırken vatandaşlar "Benzine zam geldi mi?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 96 kuruş zam geldi.

Peki, 15 Mart 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

15 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 61.41 TL

Motorin: 65.91 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 61.26 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 67.31 TL

LPG: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki vergi yükünü geçici olarak ayarlayarak pompa fiyatlarının ani şekilde artmasını önlemek için uygulanan bir mekanizmadır. Petrol fiyatı veya döviz kurundaki artışlar durumunda ÖTV düşürülerek zamların tüketiciye yansıması sınırlanmaya çalışılır.