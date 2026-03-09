ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki ralli devam ediyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından önceki 27 Şubat'ta nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanan doğal gaz fiyatları saldırıların üzerinden geçen bir haftada yüzde 67 artışla 53,4 avroya kadar çıktı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki saldırıların şiddetlenmesi sonrası gaz fiyatları bugün TSİ 10.00 itibarıyla megavatsaat başı 68,5 avrodan açıldı.

Böylece fiyatlar açılışta geçen hafta cuma günkü kapanışa göre yüzde 28,5 yükseldi.

DOLULUK ORANI DÜŞÜŞTE

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranının da yüzde 30'un altına düşmesi, fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın LNG ihracatının yüzde 93'ü Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırıları sonrasında Boğaz'dan geçebilen gemi sayısı 7 Mart itibarıyla sadece bir oldu, petrol veya LNG sevkiyatı ise gerçekleşmedi.