İç ve dış piyasada yaşanan ekonomik gelişmeler, döviz kurları üzerindeki etkisini hissettirmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki veri akışı ve yerel talep dengesiyle şekillenen kur rakamları, 18 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla yukarı yönlü ivmesini koruyor.

Hafta sonunun bu ilk saatlerinde serbest piyasadan gelen rakamlar, dövizdeki yükseliş eğilimini rakamlara şu şekilde yansıtıyor:

Dolar/TL Karşısında Son Rakamlar: Yeni güne hareketli başlayan Dolar, alışta 43,1387 TL seviyelerinden işlem görürken, satış fiyatı 43,1450 TL olarak kaydedildi. 43 lira barajını aşan kurun, önümüzdeki günlerde piyasalardaki verilerle nasıl şekilleneceği merak konusu.

Euro/TL Cephesinde Görünüm: Avrupa para birimi Euro da değer kazancını sürdürüyor. Euro, aynı saat itibarıyla 50,4330 TL seviyelerinde seyrederek yatırımcısının takibinde kalmaya devam ediyor.

YATIRIMCI PİYASAYI YAKINDAN İZLİYOR

Sadece döviz değil, altın fiyatlarındaki değişimlerle birlikte bir bütün olarak takip edilen piyasalarda, iş insanları ve yatırımcılar hamlelerini bu anlık verilere göre şekillendiriyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu dalgalanmaların maliyetler ve enflasyon üzerindeki etkilerinin önümüzdeki süreçte daha net görüleceğini ifade ediyor.

Hızlı Bakış:

Dolar Satış: 43,14 TL

Euro Satış: 50,43 TL