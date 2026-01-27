İç piyasada enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları takip edilirken, dış piyasada dolar endeksinin seyri döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde "Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" soruları ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

DOLAR/TL'DE YATAY SEYİR, EURO'DA GÜÇLÜ DURUŞ

Güne erken saatlerde başlayan döviz kurları, geçtiğimiz haftalardaki oynaklığın ardından belirli bir bant aralığında işlem görüyor. Özellikle ihracatçılar ve dış borç ödemesi olan kurumlar için kritik öneme sahip olan kurlar, sabahın ilk ışıklarıyla şu şekilde fiyatlandı:

Dolar/TL Son Durum: Güne saat 07:15 itibarıyla giriş yapan dolar, alışta 43,3734 TL, satışta ise 43,4074 TL seviyelerinden işlem görüyor. Doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü koruması, yurt içinde de fiyatların 43 TL barajının üzerindeki seyrini destekliyor.

Euro/TL Son Durum: Avrupa para birimi Euro ise aynı saat diliminde 51,5966 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro/Dolar paritesindeki değişimlere paralel olarak Euro'nun TL karşısındaki dirençli duruşu dikkat çekiyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Analistler, döviz kurlarındaki bu sakin ama yukarı yönlü eğilimin arkasında ABD'den gelecek olan tüketici güveni verileri ve Fed'in gelecek dönem faiz projeksiyonlarının olduğunu belirtiyor. Yurt içinde ise yatırımcılar, Türk Lirası'nın reel değerini korumaya yönelik atılacak adımları ve Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa likiditesine dair açıklamalarını izliyor.

Güncel döviz kurları özetle şu şekildedir:

ABD Doları: 43,41 TL (Satış)

Euro: 51,60 TL (Satış)

Euro/Dolar Paritesi: 1,18 (Yaklaşık)