Ekonomik kararlarını döviz kurlarındaki değişime göre şekillendiren vatandaşlar, "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın kapanış gününde döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:

DOLAR/TL FİYATI

Güne yatay seyirle başlayan ABD Doları, sabahın ilk saatleri itibarıyla 43,1522 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar, küresel piyasalardaki gücünü korurken yurt içindeki talebe bağlı olarak bu seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.

EURO/TL FİYATI

Avrupa para birimi Euro ise güne 50,3327 TL seviyesinden başladı. Euro/Dolar paritesindeki değişimlerden etkilenen Euro, Türk Lirası karşısında 50 TL bandının üzerindeki yerini koruyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Analistler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel enflasyon verilerinin döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Yatırımcıların bugün özellikle yurt dışından gelecek ekonomik verileri ve piyasa açılışlarını takip etmesi bekleniyor.