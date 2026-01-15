Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD ekonomisinden gelen veri akışları, iç piyasada döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla döviz piyasalarındaki son durum ve güncel fiyatlamalar…
Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurları, güne yatay ancak hafif yukarı yönlü bir seyirle başladı.
Özellikle dolar/TL kurundaki 43 lira üzerindeki kalıcılık ve euro/TL'nin 50 lira üzerindeki seyri dikkat çekiyor.
İşte 15 Ocak Perşembe günü saat 07.02 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları...
DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?
• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,18 TL, satış fiyatı 43,20 TL seviyesinde.
• Euro (EUR): Alış fiyatı 50,37 TL, satış fiyatı 50,45 TL seviyesinde.