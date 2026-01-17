Hafta sonuna girilirken yatırımcıların gözü serbest piyasa ve Kapalıçarşı fiyatlamalarındaydı.

Küresel piyasalarda Fed’in faiz politikalarına dair verdiği "ihtiyatlı" mesajlar ve yerel piyasadaki enflasyon verilerinin etkisiyle döviz kurları haftayı hafif yükselişle tamamladı.

Dolar endeksinin (DXY) küresel bazda yatay bir seyir izlemesine rağmen, iç piyasada dolar/TL kuru yukarı yönlü sınırlı hareketine devam ediyor.

Euro/TL paritesi ise hafta genelindeki dalgalı seyrin ardından 50 TL seviyesinin üzerinde tutundu.

DOLAR/TL'DE TEKNİK DİRENÇ

Analistler, gelecek hafta açıklanacak yeni ekonomik verilerin ve Merkez Bankası'nın olası sözlü yönlendirmelerinin kur üzerindeki baskıyı belirleyeceğini ifade ediyor.

Özellikle dolar/TL'de 43,30 seviyesinin teknik direnç, 43,15 seviyesinin ise destek noktası olarak takip edildiği belirtiliyor.

İşte 17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları...

DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,27 TL, satış fiyatı 43,28 TL seviyesinde.

• Euro (EUR): Alış fiyatı 50,19 TL, satış fiyatı 50,20 TL seviyesinde.