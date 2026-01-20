Ekonomik kararlar ve ticari faaliyetler üzerinde belirleyici rol oynayan döviz kurlarında, 20 Ocak 2026 Salı sabahı itibarıyla güncel rakamlar netleşti.

Küresel piyasalardaki veri akışı ve yerel dinamiklerle yön bulan döviz piyasası, güne temkinli ancak hareketli bir başlangıç yaptı.

Serbest piyasadan alınan ilk verilere göre, hem dolar/TL hem de euro/TL paritesinde son durum yatırımcıların radarında.

DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

Saat 07:15 itibarıyla piyasalardan alınan anlık verilere göre döviz kurlarındaki son durum şu şekilde:

• Dolar: Güne 43,2519 TL alış fiyatıyla başlayan dolar, satış tarafında ise 43,2938 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Euro: Avrupa para birimi euro ise TL karşısındaki seyrini sürdürüyor. Euro/TL, aynı saat diliminde 50,5156 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.