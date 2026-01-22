Ekonomi gündemini yakından takip edenler, haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurlarındaki anlık değişimlere odaklandı.

Merkez Bankası'nın para politikaları ve küresel piyasalardan gelen verilerin ışığında şekillenen döviz piyasasında, dolar ve euro kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve anlık değişimler yatırımcıların radarında.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Haftaya hareketli başlayan dolar/TL kuru, 22 Ocak Perşembe gününe de kritik seviyelerde giriş yaptı.

Serbest piyasadan alınan son verilere göre Amerikan doları, 43,31 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek sinyalleri ve iç piyasadaki enflasyon verilerini yakından izlemeye devam ediyor.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Avrupa Bölgesi'ndeki ekonomik gelişmelerin etkisiyle yönünü belirleyen euro/TL tarafında da ibreler yukarıyı gösteriyor.

Paritedeki değişimlerle birlikte euro, Türk lirası karşısında yaklaşık 51 TL sınırında seyrediyor.

İhracatçıların ve döviz borcu olanların yakından izlediği euro kuru, gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemeye aday görünüyor.

PİYASALAR NEYİ BEKLİYOR?

Analistler, döviz kurlarındaki bu seyrin küresel risk iştahına ve açıklanacak makroekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.

Özellikle enerji fiyatlarındaki değişimler ve jeopolitik gelişmeler, 2026 yılının ilk çeyreğinde döviz kurları üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Vatandaşlar ise hem yatırım aracı olarak hem de günlük yaşam maliyetlerine etkisi nedeniyle döviz tabelasını anbean takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!



DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

Saat 07:20 itibarıyla piyasalardan alınan anlık verilere göre döviz kurlarındaki son durum şu şekilde:

• Dolar: Güne 43,28 TL alış fiyatıyla başlayan dolar, satış tarafında ise 43,30 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Euro: Avrupa para birimi euro ise TL karşısındaki seyrini sürdürüyor. Euro/TL, aynı saat diliminde 50,65 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.