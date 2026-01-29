Sabahın erken saatlerinde alınan verilere göre döviz piyasası, güne hareketli bir başlangıç yaptı. Özellikle euro/TL paritesindeki 52 lira üzerindeki seyir dikkat çekiyor.

Güne 43 lira bandının üzerinde başlayan dolar/TL kurunda alış ve satış rakamları arasındaki makas daralmış durumda.

Avrupa para birimi euro ise Türk lirası karşısında güçlü seyrini koruyor ve psikolojik sınırların üzerinde işlem görüyor.

İşte 29 Ocak Perşembe günü saat 07.20 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları...

DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,40 TL, satış fiyatı 43,43 TL seviyesinde.

• Euro (EUR): Alış fiyatı 52,11 TL, satış fiyatı 52,19 TL seviyesinde.