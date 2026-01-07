7 Ocak 2026 itibarıyla küresel ve yerel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar/TL kuru 43 lira seviyesinin üzerine yerleşirken, euro psikolojik sınırın üzerinde konumlanmaya devam ediyor. İşte güncel döviz kuru fiyatları…
Hafta ortasında piyasaların odak noktası döviz kurlarındaki seyir oldu.
Analistler, yılın ilk haftalarında döviz piyasalarında işlem hacimlerinin görece düşük kalabileceğine ancak ayın sonuna doğru açıklanacak yeni enflasyon verileriyle volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor.
İşte 7 Ocak Çarşamba günü saat 07.10 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları...
DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?
• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,03 TL, satış fiyatı 43,05 TL seviyesinde.
• Euro (EUR): Alış fiyatı 50,34 TL, satış fiyatı 50,42 TL seviyesinde.