Hafta başından bu yana yukarı yönlü bir grafik çizen ABD doları, yeni güne dirençli bir başlangıç yaptı.

Saat 07:15 itibarıyla bankalararası piyasada dolar/TL kuru:

• Alış: 44,1754 TL

• Satış: 44,2031 TL

seviyelerinden işlem görüyor. Ekonomi yönetiminin adımları ve küresel enflasyon verilerinin takibinde olan kur, 44 lira eşiğinin üzerindeki yerini koruyor.

EURO CEPHESİNDE SON DURUM

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikaları ve bölgeden gelen ekonomik verilerle şekillenen euro/TL ise güne hareketli başladı.

Aynı dakikalarda euro, Türk lirası karşısında 50,9221 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Parite etkisinin hissedildiği piyasada, euronun 51 TL sınırına olan yakınlığı dikkat çekiyor.

ANALİSTLERİN GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE

Piyasa uzmanları, bugün açıklanacak olan yerel ve küresel verilerin kurlar üzerindeki oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle dış ticaret dengesi ve majör merkez bankalarından gelecek mesajlar, haftalık kapanış öncesinde yatırımcı kararlarında belirleyici rol oynayacak.