Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:38 itibarıyla 44,0781 TL (alış) 44,0893 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,8217 TL (alış) 50,9179 TL (satış) seviyelerinde seyrediyor.