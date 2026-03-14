Yeni güne hareketli başlayan döviz piyasasında, psikolojik sınırların üzerindeki seyir korunuyor:

• Dolar/TL: Güne 44,1806 TL alış ve 44,2389 TL satış fiyatıyla başladı.

•Euro/TL: Avrupa para birimi ise Türk lirası karşısında 50,4849 TL seviyelerinde işlem görerek dirençli duruşunu sürdürüyor.

MERKEZ BANKASI VERİLERİ VE KÜRESEL TABLO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif kurunu alışta 44,0210, satışta ise 44,1003 lira olarak ilan etmişti.

Önceki gün verileriyle kıyaslandığında, kurun dar banttaki hareketini yukarı yönlü kırma eğiliminde olduğu gözlemleniyor.

Küresel piyasalarda ise doların diğer para birimleri karşısındaki gücü pariteler üzerinden okunuyor. Uluslararası piyasalarda son durum şöyle:

• Euro/Dolar: 1,1417

• Sterlin/Dolar: 1,3230

• Dolar/Yen: 159,730

YATIRIMCININ GÖZÜ PAZARTESİ AÇILIŞINDA

Hafta sonu olması sebebiyle serbest piyasada ve dijital bankacılık kanallarında makas aralıkları değişkenlik gösterse de mevcut rakamlar pazartesi günü piyasa açılışı için önemli bir gösterge sunuyor.

Uzmanlar, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki hafta kurlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.