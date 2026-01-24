Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, fiziksel para taşımanın lojistik bir yüke dönüşmesi nedeniyle düğün davetiyelerinde IBAN dönemi başladı. Nakit paranın hacim olarak artması ve zarflara sığmaması sebebiyle, bazı davetiyelere "Nakit getirmeyin" notu eklenerek banka hesap bilgileri paylaşılıyor. Düğün sahipleri, takılan paraların sayılması ve korunması noktasında yaşanan güvenlik sorunlarını bu yöntemle aşmaya çalışıyor.

ATM LİMİTLERİ VE NAKİT OPERASYONU ZORLAŞIYOR

Artan fiyatlar karşısında günlük ödeme bantlarının 5 bin ile 10 bin TL seviyelerine çıkması, ATM işlemlerinde de aksamalara yol açıyor. Günlük para çekme limitlerinin düşük kalması nedeniyle vatandaşlar, ihtiyaç duydukları nakde ulaşmak için birden fazla ATM’yi ziyaret etmek zorunda kalıyor. Maaş dönemlerinde ATM önlerinde oluşan yoğunluk ve yüksek tutarlı nakit taşımanın yarattığı güvenlik endişeleri artış gösteriyor.

SEKTÖRLERDE "ÇANTA DOLUSU PARA" MESAİSİ

Nakit kullanımındaki hacimsel artış, farklı sektörlerde de zorluklara neden oluyor:

Konut Sektörü: Kira, depozito ve emlak komisyonu ödemelerinde elden yapılan teslimatlarda çanta dolusu para taşınması gerekiyor.

Kuyumcular: Altın alışverişlerinde nakit ödemelerin poşet veya torbalarla taşındığı görülüyor.

Küçük Esnaf ve Pazarlar: Bozuk para tedarikinde yaşanan sıkıntılar hem satıcıyı hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor.

Paranın hacim olarak büyümesi ancak değer olarak karşılığının azalması, sosyal etkinliklerin dijital platformlara taşınmasına ve ticaretin nakit operasyon maliyetlerinin artmasına yol açıyor.