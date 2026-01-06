Şirket tarafından yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen YEKA GES-2025 yarışmaları kapsamında "G25 Bolu GES" projesinin yapım ve kullanım haklarının Ecogreen Enerji tarafından kazanıldığı belirtildi.

Projenin Bolu'nun Gerede ilçesinde hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edilirken, tesisin elektriksel kurulu gücünün 50 MWe, mekanik güç kapasitesinin ise 70 MWp olacağı açıklandı.

Yarışma şartnamesi doğrultusunda belirlenen 2 milyon 640 bin euro tutarındaki ödemenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EPİAŞ'a yapıldığı bildirildi. Ayrıca, 3 milyon 750 bin euro tutarında ve 10 yıl süreli kesin teminat mektubunun, 5 Ocak 2026 tarihinde Bakanlığa teslim edildiği kaydedildi.

YILLIK 118,6 MİLYON kWh ÜRETİM BEKLENTİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile proje sözleşmesinin 6 Ocak 2026 tarihinde resmen imzalandığı belirtilirken, sözleşmenin ardından yer teslimi işlemlerinin başlatılacağı, ÇED, imar ve ruhsatlandırma süreçlerinin ise planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

Şirket, tesisin tam kapasiteyle devreye alınması halinde yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesinin beklendiğini açıkladı.

YEKA 2025 şartnamesi kapsamında, ilk 60 ayda üretilecek elektriğin serbest piyasada satılacağı, bu dönemde 60 euro/MWh ortalama fiyat varsayımıyla yıllık yaklaşık 7,1 milyon euro brüt gelir hedeflendiği ifade edildi.

Serbest satış döneminin ardından başlayacak 20 yıllık alım garantisi sürecinde ise 32,5 euro/MWh fiyat üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon euro brüt gelir elde edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.