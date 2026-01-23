Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Basında yer alan bilgilere göre mahkeme, başvuruyu oy birliğiyle kabul etmedi.

DİPLOMA İPTALİ SÜRECİ

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını "usulsüzlük" iddiaları kapsamında iptal ettiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından İmamoğlu, işlemin iptali için yargı yoluna başvurmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, diploma iptali kararına karşı idare mahkemesine başvurarak öncelikle yürütmenin durdurulmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçede İmamoğlu "Davacı", İstanbul Üniversitesi ise “davalı” olarak yer aldı.

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli; yatay geçişin, mezuniyetin ve diplomanın iptaline ilişkin kararının önce yürütmesinin durdurulması, ardından ise iptali istendi. Kararın uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği vurgulandı.

Başvuruda, karşı tarafın savunması beklenmeden işlem yapılması ya da savunma sürelerinin kısaltılması, gerek görülmesi halinde tebligatların memur eliyle yapılması ve davanın duruşmalı olarak görülmesi talep edildi.

Dava dilekçesine; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün yatay geçişe ilişkin gazete ilanı, Ekrem İmamoğlu'nun lise diploması, üniversite not dökümleri, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları ve çeşitli akademisyenler tarafından hazırlanmış hukuki mütalaalar da eklendi.